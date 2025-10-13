Рассмотрение бюджетного пакета законопроектов стартует в Госдуме в понедельник

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник планирует рассмотреть параметры федерального бюджета на 2026-2028 гг., во вторник в ежедневном режиме начнется рассмотрение государственных программ с участием представителей министерств и ведомств.

Ожидается, что в заседании комитета по бюджету в понедельник примут участие министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, представители ЦБ.

Большинство комитетов парламента уже представило свои заключения на проект трехлетнего бюджета.

Промышленность

Так комитет по промышленности отмечает перераспределение бюджетных приоритетов: значительное сокращение расходов по автомобильной, авиационной и судостроительной отраслям при одновременном увеличении финансирования радиоэлектроники, сельхозмашиностроения. По федеральному проекту "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции" финансирование в 2026 г. увеличивается в 9,5 раз - до 175,4 млрд руб. - именно этот проект становится ключевым источником роста расходов на НИОКР. Комитет обращает внимание, что при этом снижается поддержка массового судостроения, программ по лизингу и модернизации мощностей, а также не заложены средства на создание технопарков станкоинструментальной промышленности. Также указывается на необходимость увеличить финансирование проекта по промышленной робототехнике и автоматизации, поскольку растёт кадровый дефицит и спрос на производительность.

Контроль

Комитет по контролю, как и в прошлые годы, отмечает отсутствие согласованности макроэкономических прогнозов правительства РФ и Банка России. Комитет считает, что при текущих предпосылках сохраняются риски увеличения долговой нагрузки и недостаточной устойчивости бюджета при снижении нефтегазовых доходов. Также комитет обращает внимание на то, что последствия снижения базовой цены на нефть для ФНБ раскрыты недостаточно. Указывает, что рост доходов бюджета за счет повышения НДС не сопровождается анализом влияния этого решения на инфляцию, экономический рост и социально-экономические показатели.

Экология

Комитет по экологии фиксирует отсутствие в бюджете средств на ликвидацию отходов на полигоне "Солзанский" (Байкальский ЦБК), что ставит под вопрос выполнение планов по устранению экологической угрозы. Отмечает, что предложения по другим особо опасным объектам (Красный Бор, Усолье-Сибирское) учтены, но проект "Солзанский" остается без продолжения финансирования, хотя срок его завершения ранее был обозначен к 2027 г.

Также комитет считает необходимым провести оценку эффективности механизма выпуска облигаций ППК "Российский экологический оператор", на который выделяется 85,9 млрд рублей в 2026-2028 гг. Комитет ставит вопрос о достаточности средств, целесообразности такого инструмента и необходимости анализа альтернативных форм поддержки отрасли обращения с отходами.

Комитет предупреждает о рисках невыполнения плана по доходам от утильсбора, который в проекте бюджета заложен на уровне почти 6 трлн рублей за трёхлетний период. Отмечается, что эти расчёты не соответствуют реальной динамике производства автотранспорта и импорта машин: выпуск автомобилей в 2025 г. снизился, что делает прогноз Минфина завышенным даже с учетом индексации ставок сбора.

Собственность

Комитет по вопросам собственности предлагает активнее использовать механизм продажи государственных активов с инвестиционными условиями, в том числе на региональном и муниципальном уровнях. Считает целесообразным смягчить антимонопольные ограничения для таких сделок, сделать критерии конкурсов и требования к покупателям более гибкими, чтобы привлечь стратегических инвесторов, ориентированных на развитие предприятий, а не на краткосрочную перепродажу имущества.

Предварительный срок рассмотрения проекта бюджета на пленарном заседании Госдумы в первом чтении - 22 октября.