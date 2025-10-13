Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3% в рамках коррекции

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренный рост в рамках коррекции после почти 2%-го падения в конце прошлой недели, вызванного высокими геополитическими и санкционными рисками.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2597,31 пункта (+0,34%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,1%.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), АФК "Система" (+1%), МКПАО "ВК" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,7%), Сбербанка (+0,6%), "Газпрома" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Русала" (+0,4%), МКПАО "Яндекс" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,6%) и "Сургутнефтегаза" (+0,4%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-2,1%), "Интер РАО" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Роснефти" (-0,5%), "ММК" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп может сообщить российскому лидеру Владимиру Путину, что Вашингтон поставит Киеву ракеты Tomahawk, если не удастся урегулировать украинский конфликт мирным путем. "Мне, возможно, придется поговорить с Россией о Tomahawk", - заявил Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

"Возможно, я скажу: "Послушай, если эта война не будет урегулирована, я отправлю им (Киеву - ИФ) Tomahawk", - добавил президент США. По словам Трампа, ракеты Tomahawk - "невероятное наступательное оружие". "И, честно говоря, России это (поставки Киеву ракет Tomahawk - ИФ) не нужно", - подчеркнул Трамп.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс также сообщил, что администрация обсуждает возможность поставок Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что возможные поставки США Tomahawk Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях.

В России вызывает особую обеспокоенность возможность поставок США дальнобойных ракет "Томагавк" Украине; это оружие может быть как в ядерном, так и в безъядерном исполнении, но изменить ситуацию на фронте все равно не поможет, заявляют в Кремле. "Заявлений действительно звучит много, с ними еще надо разбираться, мы все их тщательно фиксируем. Тема "Томагавков" вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, и об этом уже говорил президент", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Песков отметил, что сейчас драматичный момент, поскольку со всех сторон нагнетается напряженность. "Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию, и мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров, и из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю. Но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Американские фондовые индексы упали в пятницу на заявлениях Трампа о возможности существенного повышения пошлин на китайский импорт и отмены его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп выразил недовольство в связи с ужесточением Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов. "Одна из мер, которую мы в данный момент рассматриваем, - это крупное повышение пошлин на китайские товары, поступающие в США. Есть много других контрмер, которые также всерьез обсуждаются", - написал он в пятницу в соцсети Truth Social, отметив, что Пекин "становится очень враждебным".

Американский лидер также подчеркнул, что на данный момент не видит смысла во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. После этих заявлений основные индексы Уолл-стрит перешли к резкому снижению. S&P 500 и Nasdaq по итогам торгов в пятницу продемонстрировали самое большое однодневное падение в процентах с 10 апреля.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует уверенный рост (+1,2%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 13 октября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник доминируют негативные настроения. Так, фондовые индикаторы Австралии, Южной Кореи, материкового Китая и Гонконга снижаются на 0,9-3,4%. Биржи Японии закрыты (День спорта).

Пекин призывает Вашингтон придерживаться достигнутых консенсусов и считает ошибочными действиями угрозы президента США Дональда Трампа новыми пошлинами, сообщили в Минкоммерции КНР. "Китай призывает США незамедлительно пересмотреть свои ошибочные действия, придерживаться важных консенсусов, достигнутых в ходе телефонных разговоров между двумя главами государств, защищать трудно давшиеся результаты консультаций, продолжать использовать механизм китайско-американских торгово-экономических консультаций", - говорится в опубликованном на сайте министерства заявлении.

В Пекине отметили, что выступают за решение разногласий посредством диалога, а если в Вашингтоне будут настаивать "на неверном пути", то Китай примет меры для защиты своих законных прав и интересов. "Умышленные угрозы высокими пошлинами - неверный способ наладить отношения с Китаем", - подчеркнули в Минкоммерции. В ведомстве отметили, что заявления США о возможных новых пошлинах являются примером применения двойных стандартов.

В ночь на субботу Трамп заявил, что намерен с 1 ноября, "а может быть, еще раньше", ввести дополнительные пошлины в 100% на импортируемые из Китая товары "Начиная с 1 ноября, а может быть, еще раньше, в зависимости от действий Китая, США введут пошлины в 100% в дополнение к уже существующим пошлинам. Кроме того, с 1 ноября мы установим меры по экспортному контролю в отношении любого жизненно важного программного обеспечения", - написал он в соцсети Truth Social.

В свою очередь мировые цены на нефть 13 октября утром демонстрируют умеренно позитивную динамику, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла на 1,43%, до $63,64 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,48%, до $59,77 за баррель.