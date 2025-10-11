Израиль ночью нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ночном ударе по технике, которую движение "Хезболла" использовало для восстановления своих объектов, передает The Times of Israel.

Президент Ливана Жозеф Аун осудил нанесенный Израилем удар, отметив, что все произошло после объявления о прекращении огня в секторе Газа. Сообщается об одном погибшем и семи пострадавших в результате атаки.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в 12:00 накануне. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил позднее, что операция в Газе еще не завершена.