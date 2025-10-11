Поиск

Израиль ночью нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ночном ударе по технике, которую движение "Хезболла" использовало для восстановления своих объектов, передает The Times of Israel.

Президент Ливана Жозеф Аун осудил нанесенный Израилем удар, отметив, что все произошло после объявления о прекращении огня в секторе Газа. Сообщается об одном погибшем и семи пострадавших в результате атаки.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в 12:00 накануне. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил позднее, что операция в Газе еще не завершена.

В Мексике жертвами наводнений в нескольких штатах стали не менее 27 человек

Что случилось этой ночью: суббота, 11 октября

Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в 100% на товары из КНР

Макрон вновь назначил премьер-министром Франции Лекорню

Индексы США резко ушли вниз, нефть и медь сильно дешевеют после заявлений Трампа о Китае

Китай усилил таможенный контроль за ввозом чипов

Кремлю не будет критичен возможный отказ США от продления ДСНВ

