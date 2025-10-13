Пассажирские поезда в Крыму задерживаются из-за ЧП в Феодосии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда, маршрут которых пролегает по территории Крымского полуострова, задерживаются, сообщила Южная транспортная прокуратура.

"Сегодня, 13 октября 2025 года, задерживаются поезда из-за происшествия в городе Феодосия Республики Крым. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров", - говорится в сообщении.

В экстренных службах уточнили, что задерживается 12 пригородных поездов.

По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия - Владиславовка. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, отмечается на официальном сайте Южной пригородной пассажирской компании.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил о возгорании на нефтебазе в Феодосии после атаки ВСУ.