В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного офицера ВС РФ

Архивное фото Фото: Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании четырех человек, планировавших подрыв мощной самодельной бомбы для убийства высокопоставленного военного.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен диверсионно-террористический акт в отношении одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ, организованный украинскими специальными службами совместно с главарями международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ)", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС, в Москве задержаны трое граждан России, "причастных к сокрытию следов планировавшегося преступления, и выходец из стран Центральной Азии - непосредственный исполнитель террористической акции".

"Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров", - заявили в ФСБ.

В ЦОС сообщили, что взрывные устройства были нелегально заброшены на территорию РФ спецслужбами Украины с использованием БПЛА.

Кроме того, задержанные граждане России подозреваются в администрировании абонентских терминалов пропуска трафика, SIM-боксов и GSM-шлюзов, "используемых для организации агентурной связи, координации мошеннической и иной противоправной деятельности украинских колл-центров на территории РФ".

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 ("террористический акт"), ч. 4 ст. 222.1 ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств") УК РФ.