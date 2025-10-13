Поиск

Голикова сообщила о прогнозируемом росте числа занятых на рынке труда РФ к 2032 г.

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о прогнозируемом росте числа занятых на рынке труда в России к 2032 году.

"По предварительным оценкам, которые мы сейчас видим, с учетом нового прогноза социально-экономического развития, цифра занятых на рынке труда к 2032 году составит 74,3 миллиона человек. Это на 1,1 миллиона человек выше, чем в 2024 году", - сказала Голикова на совещании с вице-премьерами в понедельник.

При этом, по ее словам, это на 200 тысяч человек меньше тех оценок, которые были даны по 2030 году в прошлом прогнозе.

"В разрезе отраслей тенденции не поменялись. Увеличения численности ожидаем в сфере здравоохранения, профессиональной и научно-технической деятельности, гостеприимстве, в транспортировке и хранении, на обрабатывающих производствах, в строительстве и IТ", - пояснила Голикова.

Она сообщила, что в связи с этим "важно каждого выпускника довести до будущего работодателя".

"С этой целью что делаем - мы проводим работу в рамках проекта по маршрутизации и формированию комплексной системы профориентации, в которой взаимодействуют образовательные организации, центры занятости и работодатели. В первой половине этого года мы провели пилотный проект в 11 регионах страны, в котором приняли участие школьники 8-х и 9-х классов, а также студенты выпускных курсов колледжей и вузов, более тысячи работодателей пригласили ребят на свои предприятия на профтуры", - рассказала Голикова.

По ее словам, было выявлено, что более 143 тысяч студентов выпускных курсов прошли оценку риска нетрудоустройства, и почти в 12% случаях такой риск был выявлен.

"Мы силами наших центров занятости, центров карьеры в высших учебных заведениях охватили как раз три тысяч наших выпускников мерами поддержки и помогли им трудоустроиться. Это показали пилотные проекты. С учетом результатов пилота в начале учебного года около 10 млн молодых людей получили адресную рассылку через "Госуслуги" с предложением начать свою карьеру вместе с кадровыми центрами "Работа России", - пояснила Голикова.

