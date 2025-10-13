Морской пассажирский транспорт вновь возобновил работу в Севастополе

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновилось после кратковременной приостановки в понедельник, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

Приостановка движения продлилась менее получаса.

Ранее морской пассажирский транспорт приостановил работу в воскресенье вечером. Причины не назывались. В понедельник утром дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила о возобновлении работы.