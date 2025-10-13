"АГД Даймондс" добыла алмаз весом 340 карат на месторождении в Архангельской области

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Редкий алмаз высокого качества весом 340 карат добыт на месторождении им. В.Гриба в Архангельской области, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

"Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает "АГД Даймондс", и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Цыбульский добавил, что камень не только впечатляет размером, он хорошего качества и обладает высокой ценностью для рынка. "Доля таких кристаллов составляет не более 2% от всех природных алмазов", - отметил губернатор.

"АГД Даймондс" ведет добычу алмазов на месторождении имени В.Гриба в Мезенском районе Архангельской области. Также в Поморье добычей алмазов занимается АО "Севералмаз" (входит в "АЛРОСА", месторождение имени М.В.Ломоносова в Приморском районе).

По данным министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона, объем добычи алмазов в Архангельской области в 2024 году оценивался в 8,2 млн карат.