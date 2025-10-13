"СовЭкон" снизил прогноз сбора подсолнечника в РФ в 2025 г. из-за засухи на юге

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" снизила до 17,2 млн с 17,4 млн тонн прогноз сбора подсолнечника в РФ в этом году.

Согласно ее сообщению, снижение стало следствием "рекордно низкой урожайности на юге". "Средняя урожайность в регионе составляет 1,36 т/га, что является самым низким показателем, как минимум, за 13 лет", - отмечают эксперты.

Как сообщалось, регионы юга, прежде всего Краснодарский край и Ростовская область, в этом году пострадали от засухи.

Как считают эксперты, потери на юге будут частично компенсированы высокими результатами в Центральном, Поволжском и Сибирском регионах. "В результате "СовЭкон" сохранил прогноз по общему производству масличных культур вблизи рекордных максимумов, чему способствовал более высокий урожай сои (8,5 млн тонн) и рапса (5,4 млн тонн)", - сообщает компания.