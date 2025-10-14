Поиск

Православные отмечают праздник Покрова Богородицы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - День Покрова Пресвятой Богородицы отмечает во вторник Русская православная церковь.

Этот праздник был установлен в середине Х века. По легенде, когда Константинополь осадили вражеские войска, жители города собрались в храме на молитву, во время которой юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели в воздухе Богородицу. Она шла по храму в сопровождении ангелов и святых. Пресвятая Дева усердно молилась за христиан, а затем сняла со своей головы сияющий покров и укрыла им всех молящихся. Этот покров стал знаком защиты и утешения. Вскоре после этого видения враги отступили, и город был спасен.

На Руси праздник Покрова связывали с началом зимы, так как именно в этот день нередко выпадал первый снег.

РПЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные нейтрализовали за ночь 40 беспилотников ВСУ

Что произошло за день: понедельник, 13 октября

Правительство РФ одобрило проект закона о штрафах за допуск к сайтам и соцсетям без авторизации

Правительство РФ одобрило проект закона о штрафах за допуск к сайтам и соцсетям без авторизации

Росфинмониторинг внес Кара-Мурзу и Яшина в список террористов и экстремистов

Правительство одобрило проект о призыве резервистов при КТО и при использовании ВС РФ за рубежом

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут

В Польше заявили о войне с Россией в киберпространстве

Крашенинников выступил против обязательного обращения к медиации при разводе

Силуанов ждет скорого преодоления сбоев в снабжении внутреннего рынка топлива

Силуанов ждет скорого преодоления сбоев в снабжении внутреннего рынка топлива
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2456 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7356 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });