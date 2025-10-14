Православные отмечают праздник Покрова Богородицы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - День Покрова Пресвятой Богородицы отмечает во вторник Русская православная церковь.

Этот праздник был установлен в середине Х века. По легенде, когда Константинополь осадили вражеские войска, жители города собрались в храме на молитву, во время которой юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели в воздухе Богородицу. Она шла по храму в сопровождении ангелов и святых. Пресвятая Дева усердно молилась за христиан, а затем сняла со своей головы сияющий покров и укрыла им всех молящихся. Этот покров стал знаком защиты и утешения. Вскоре после этого видения враги отступили, и город был спасен.

На Руси праздник Покрова связывали с началом зимы, так как именно в этот день нередко выпадал первый снег.