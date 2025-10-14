Выдача льготных кредитов через ФРП будет увязана с ростом производительности

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Государство намерено ввести дополнительный критерий отбора проектов для льготного финансирования через Фонд развития промышленности (ФРП) и кластерные инвестиционные платформы - повышение производительности труда.

"Отдельные инструменты мы уже увязываем с повышением производительности труда. В частности, такие целевые показатели будут предусмотрены при получении льготных займов Фонда развития промышленности и преференций по механизму кластерной инвестиционной платформы", - заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

Он отметил, что согласно утвержденным национальным целям предприятия обрабатывающей промышленности должны к 2030 году нарастить объемы производства на 40% к уровню 2022 года и одновременно увеличить на 25% производительность труда, "охватив работой по этому направлению свыше 4 тысяч средних и крупных предприятий с общей выручкой более 10 трлн рублей. "В совокупности, это должно снизить остроту кадрового вопроса и стать основой для построения экономики высоких зарплат", - считает Мантуров.

Один из инструментов повышения производительности - рост уровня роботизации промышленности, напомнил первый вице-премьер. "Чтобы выйти на заданные рубежи, нам необходимо до 2030 года внедрить в технологические процессы компаний около 80 тысяч промышленных роботов. Речь идет про сложные, гибкие и многофункциональные системы с интеграцией в них искусственного интеллекта, машинного обучения и сенсорных технологий", - сообщил он .

"В среднем по всему кругу предприятий плотность роботов сейчас 29 единиц на 10 тысяч человек, к 2030 году ее нужно увеличить до 145 единиц, а для госкорпораций и компаний с госучастием мы директивно повысили планку до 230 роботов на 10 тысяч человек", - заявил Мантуров.