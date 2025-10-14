Поиск

В Сыктывкаре пенсионерку задержали по делу о теракте

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Пенсионерка из Сыктывкара подозревается в поджоге полицейской машины, в ее отношении возбуждено уголовное дело о теракте (ст.205 УК), она задержана, сообщает пресс-служба МВД Коми.

По предварительным данным, 75-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенничества и действовала в соответствии с полученными по телефону указаниями.

"Неизвестные лица, связавшись с ней в одном из популярных мессенджеров, убедили пожилую женщину передать курьеру денежные средства в размере 1 млн рублей. В дальнейшем, находясь под влиянием неизвестных, сыктывкарка совершила поджог автомашины полиции", - говорится в сообщении.

