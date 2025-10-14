Поиск

Принят закон об упрощении декларирования ввоза в РФ многокомпонентного оборудования

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении с шести до десяти лет предельного срока подачи декларации при ввозе в РФ последнего элемента партии многокомпонентного оборудования.

Документ (№991643-8) в начале августа внесло в парламент правительство.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, импортер при ввозе многокомпонентного оборудования частями и регистрации декларации на первую часть должен подать декларацию на последний компонент не позднее чем через два года от даты регистрации первой декларации. Затем законодательство государства-члена (в России это закон о таможенном регулировании) дополняет это правило возможностью продлевать срок ежегодно по мотивированному обращению декларанта. При этом предельный срок подачи декларации на последний компонент установлен в шесть лет с даты регистрации декларации на первый компонент. Принятый закон предлагает увеличить этот предел с шести до десяти лет.

Как отмечается в пояснительной записке, продление срока позволит дополнительно упростить ввоз многокомпонентного оборудования в условиях оптимизации логистики его поставок и учитывает, что период строительства крупных промышленных объектов на практике превышает установленный в настоящее время предельный срок подачи декларации.

Инициатива продолжает меры, введенные в 2022 г. для упрощения ввоза крупногабаритного оборудования в рамках нескольких внешнеэкономических сделок. По мнению правительства, новый срок обеспечит инвесторам больше гибкости при реализации долгосрочных проектов.

Принятый закон также уточняет порядок перевозки товаров от места ввоза до мест временного хранения без оформления таможенного транзита в случае перемещения международных почтовых отправлений.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

