Минздрав оценил долю российских лекарств на фармрынке по количеству упаковок в 70%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Соотношение на фармацевтическом рынке российских и зарубежных лекарств по количеству упаковок составляет 70 на 30, сообщил в Госдуме министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сегодня соотношение на рынке отечественных и зарубежных лекарственных препаратов составляет 70 на 30 по количеству упаковок. По деньгам соотношение составляет 40 на 60", - сказал глава Минздрава.

По его словам, "динамика по объему затратных, дорогостоящих лекарственных препаратов по российским препаратам идет вверх".

"Динамика по показателям и производству более сложных лекарственных препаратов идет позитивная", - отметил Мурашко.