Поиск

Минимальная площадь КРТ в Красноярске установлена в 5 га

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Площадь новых территории комплексного развития в Красноярске утвердили в размере не менее 5 га, сообщает пресс-служба городской администрации.

Изменения в правила землепользования приняли депутаты городского совета во вторник. Поправки разработаны совместно с прокуратурой и вступят в силу после публикации документа. Они будут касаться только договоров КРТ, заключаемых по инициативе инвесторов.

"Площадка в 5 га - минимально возможная для того, чтобы там помимо нового жилья появилось полноценное благоустройство и отдельно стоящий соцобъект, например, детсад", - говорится в сообщении.

Как отмечается, решение разработано на основе опыта строительства, накопленного в городе, и особенно важно для развивающихся микрорайонов.

"Сегодняшнее решение принято в интересах жителей. При этом оно не останавливает работу в строительной отрасли и наше дальнейшее взаимодействие и с городским советом, и с застройщиками по совершенствованию подходов в градостроительной политике", - цитирует пресс-служба временно исполняющего полномочия главы города Романа Одинцова.

Сообщается, что в Красноярске сейчас действует 24 договора о КРТ.

Красноярск КРТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Массированная атака БПЛА отражена в нескольких районах Ростовской области

Президент Сирии в среду отправится в Москву

Президент Сирии в среду отправится в Москву

Суд вынес приговор по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Что произошло за день: вторник, 14 октября

В суд направлено дело бывшего начальника кадрового главка Минобороны Кузнецова

Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

В Астраханской области зафиксировали рост численности воблы после запрета на вылов

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2458 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7365 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });