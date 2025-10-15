Минимальная площадь КРТ в Красноярске установлена в 5 га

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Площадь новых территории комплексного развития в Красноярске утвердили в размере не менее 5 га, сообщает пресс-служба городской администрации.

Изменения в правила землепользования приняли депутаты городского совета во вторник. Поправки разработаны совместно с прокуратурой и вступят в силу после публикации документа. Они будут касаться только договоров КРТ, заключаемых по инициативе инвесторов.

"Площадка в 5 га - минимально возможная для того, чтобы там помимо нового жилья появилось полноценное благоустройство и отдельно стоящий соцобъект, например, детсад", - говорится в сообщении.

Как отмечается, решение разработано на основе опыта строительства, накопленного в городе, и особенно важно для развивающихся микрорайонов.

"Сегодняшнее решение принято в интересах жителей. При этом оно не останавливает работу в строительной отрасли и наше дальнейшее взаимодействие и с городским советом, и с застройщиками по совершенствованию подходов в градостроительной политике", - цитирует пресс-служба временно исполняющего полномочия главы города Романа Одинцова.

Сообщается, что в Красноярске сейчас действует 24 договора о КРТ.