В Волгограде приезжий устроил погром в музее-панораме "Сталинградская битва"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Волгограде возбуждено уголовное дело о вандализме (ст.214 УК) в отношении приезжего, который разбил стеклянные двери в музее-панораме "Сталинградская битва" и проник внутрь, сообщили в областном управлении МВД.

Это произошло в ночь на 10 октября, полицию вызвал сотрудник музея. Оказалось, что 47-летний гость города, сильно пьяный, разбил стеклянные элементы фасада, проник внутрь здания и повредил там имущество. Его задержали на месте. На допросе он признал вину, объяснив свои поступки влиянием алкоголя.

Задержанный находится под административным арестом. Затем следствие попросит суд его арестовать.

В музее-панораме уточнили, что экспонаты не пострадали.

Музей-панорама "Сталинградская битва" в Волгограде - это крупнейший музейный комплекс, посвященный одному из решающих сражений Великой Отечественной войны. Его центральным объектом является круговая панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом", а также сохранившиеся руины мельницы Гергардта.