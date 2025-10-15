Поиск

В Волгограде приезжий устроил погром в музее-панораме "Сталинградская битва"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Волгограде возбуждено уголовное дело о вандализме (ст.214 УК) в отношении приезжего, который разбил стеклянные двери в музее-панораме "Сталинградская битва" и проник внутрь, сообщили в областном управлении МВД.

Это произошло в ночь на 10 октября, полицию вызвал сотрудник музея. Оказалось, что 47-летний гость города, сильно пьяный, разбил стеклянные элементы фасада, проник внутрь здания и повредил там имущество. Его задержали на месте. На допросе он признал вину, объяснив свои поступки влиянием алкоголя.

Задержанный находится под административным арестом. Затем следствие попросит суд его арестовать.

В музее-панораме уточнили, что экспонаты не пострадали.

Музей-панорама "Сталинградская битва" в Волгограде - это крупнейший музейный комплекс, посвященный одному из решающих сражений Великой Отечественной войны. Его центральным объектом является круговая панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом", а также сохранившиеся руины мельницы Гергардта.

Сталинградская битва Сталинград Волгоград МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства в военной сфере

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме

Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме

МВД РФ аннулировало 2,3 тыс. ВНЖ и разрешений на проживание иностранцам с фиктивными браками

МВД РФ аннулировало 2,3 тыс. ВНЖ и разрешений на проживание иностранцам с фиктивными браками

Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии за события 2008 года

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });