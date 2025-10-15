Поиск

РФ и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства в военной сфере

Программа рассчитана на пять лет, заявил министр обороны России Андрей Белоусов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Программа стратегического партнерства России и Белоруссии в военной сфере сроком на пять лет подписана в среду, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Сегодня мы подписали 14 документов. В том числе программу стратегического партнёрства Российской Федерации и Республики Беларусь в военной области на очередной пятилетний период", - заявил Белоусов в заключительном слове на заседании совместной Коллегии министерств обороны Белоруссии и Российской Федерации.

Глава российского военного ведомства заявил, что реализация программы позволит органам военного управления двух государств выйти на более высокий уровень взаимодействия по всем вопросам обеспечения военной безопасности России, Белоруссии и Союзного государства в целом.

Белоруссия Андрей Белоусов Минобороны РФ Союзное государство
