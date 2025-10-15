Поиск

Депутаты Думы обратили внимание Минсельхоза на вопрос "вызова дождя" в регионах

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы на заседании комитета по бюджету и налогам обратили внимание Минсельхоза РФ на необходимость урегулирования вопросов, связанных с искусственным увеличением осадков, для того, чтобы вызов дождя в одном регионе не усилил засуху в другом.

"Это будет теперь постоянное воздействие на природу? Кто-нибудь смотрел, считал, как вызов дождя в одном регионе влияет на другой регион?", - заявил один из участников заседания.

Он напомнил, что в этом году в Ставропольском крае вызвали дождь, "а в Краснодарском крае засуха, в Ростовской области засуха".

Как заявляла в середине сентября министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, практика Ставрополья по принудительному вызову осадков может быть применена и в других регионах, в частности, в Ростовской области, которая в этом году сильно пострадала от засухи.

Как сообщалось, весной этого года на Ставрополье проводились работы для искусственного увеличения осадков с использованием метеолаборатории Росгидромета на базе Як-40. Решение о привлечении метеолаборатории было принято после того, как в 2024 году погодно-климатические условия очень сильно повлияли на урожай.

В этом году Ставрополью удалось собрать рекордный урожай зерновых - более 10 млн тонн (на 28,6% больше, чем в 2024 году). По мнению главы региона Владимира Владимирова, в том числе в этом помог самолет Росгидромета, который привлекался для искусственного увеличения осадков при закладке урожая.

Край продолжит эту практику и, как сообщается на сайте госзакупок, объявил электронный аукцион на оказание услуг по искусственному увеличению осадков на территории региона в 2026-2027 годах.

