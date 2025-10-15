Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского президента Лаоса

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом Александра Невского президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита.

"За большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой наградить орденом Александра Невского Тхонглуна Сисулита - президента Лаосской Народно-Демократической Республики", - говорится в тексте указа.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.