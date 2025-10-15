Президент подписал закон, уточняющий правила цифровых подписок

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 марта 2026 года вводит запрет на использование реквизитов банковских счетов после отказа потребителя от услуг при пользовании цифровыми подписками.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, при оплате услуг в интернете исполнителю запрещено использовать для периодических платежей реквизиты банковского счёта или данные электронных средств платежа, если потребитель ранее отказался от их использования. Исполнитель обязан обеспечить приём такого отказа от потребителя, в том числе в электронной форме.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.