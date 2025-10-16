Путин в четверг будет участвовать в пленарном заседании РЭН

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг примет участие в пленарном заседании восьмого Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН), сообщила пресс-служба Кремля.

Тема форума - "Создавая энергетику будущего вместе". В числе участников - государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообществ.

Официальная программа РЭН включает в себя более 60 деловых мероприятий.