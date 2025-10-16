Автобус с 48 пассажирами опрокинулся на трассе в Приамурье

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Автобус одного из предприятий, в котором находилось около полусотни пассажиров, в четверг утром опрокинулся на автодороге в Свободненском районе Амурской области, сообщает региональное УМВД.

"Предварительно установлено, что в результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулся автобус одного из предприятий, в котором передвигались 48 пассажиров", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. На место происшествия выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области.

Минтранс Приамурья уточняет, что ДТП произошло в районе поселка Успера. На место аварии направлена подрядная организация ООО "ДЭП 191". Движение на участке не затруднено.

Министерство здравоохранения области сообщает, что на месте работают бригады скорой помощи, пострадавших эвакуируют в Свободненскую больницу, где организовано оказание необходимой медицинской помощи.