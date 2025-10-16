Иностранцы находились в опрокинувшемся в Приамурье автобусе

Один человек погиб

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Иностранные рабочие, задействованные на строительстве газовых объектов, находились в автобусе, который опрокинулся на автодороге в Амурской области, сообщили "Интерфаксу" в региональной прокуратуре.

"В автобусе находились работники компании Yamata, которая задействована на строительстве газовых объектов в Свободненском районе. В больницу доставлены 46 человек, один из пострадавших скончался", - сообщил собеседник агентства.

По предварительной информации, как уточнили в надзорном ведомстве, в результате выезда на встречную полосу движения произошло столкновение автомобиля марки Toyota Probox и пассажирского автобуса, перевозившего рабочих, которые трудятся вахтовым методом на Амурском газохимическом комплексе.

Водителю легкового автомобиля медицинская помощь не понадобилась.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами, находятся на контроле прокуратуры. Кроме того, прокуратура Свободного даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и об охране труда.

Как сообщалось, в четверг утром автобус, в котором находилось 48 пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся. ДТП произошло в районе поселка Успера в Свободненском районе. Пострадавшие доставлены в больницу в городе Свободный.