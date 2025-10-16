Поиск

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на северо-западе Китая у границы с Казахстаном

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,3 зафиксирован в 160 км юго-западнее города Аксу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 05:42 по Москве в четверг, находился примерно в 104 км от границы с Казахстаном.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,3 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, Республике Алтай, западной части Бурятии.

