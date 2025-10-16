Поиск

Над регионами России, Черным и Азовским морями нейтрализован 51 украинский беспилотник

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в ночь на четверг дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

По данным ведомства, 12 БПЛА было нейтрализовано над Саратовской областью, 11 - над Волгоградской, 8 - над Ростовской, 6 - над Крымом, по 4 - над Брянской и Воронежской областями, 3 - над Белгородской областью, по одному - над Курской областью, Черным и Азовским морями.

Курская область Белгородская область Саратовская область Минобороны
