Снижение продаж алкогольной продукции в РФ за 9 месяцев замедлилось до 10,9%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Розничная торговля в РФ в январе-сентябре 2025 года продала 148,5 млн декалитров (дал) алкогольной продукции, что на 10,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Темпы снижения замедлились: за 8 месяцев они составляли 11,4%.

Эти показатели не включают данные по реализации пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Так, продажи водки за 9 месяцев снизились на 3,7%, до 53,9 млн дал, коньяка - на 9,2%, до 9,2 млн дал. В то же время реализация ликеро-водочных изделий выросла на 14,5%, до 13,4 млн дал, других спиртных напитков - на 4,2%, до 10,5 млн дал. Это позволило несколько смягчить падение продаж спиртных напитков в целом. Всего их было продано 87,1 млн дал, что на 1% меньше, чем год назад.

Росалкогольтабакконтроль также сообщил, что продажи вина за 9 месяцев снизились на 1,4%, до 41,7 млн дал, игристых (шампанских) вин - на 2,9%, до 14,5 млн дал, ликерных - на 10,6%, до 870,6 тыс. дал. Продажи плодовой алкогольной продукции упали в 4 раза, до 1,97 млн дал.

Но наибольшее падение отмечено в секторе слабоалкогольной продукции - в 8,5 раза, до 1,3 млн дал.

