Песков назвал очевидной причастность Лондона к атакам на энергоинфраструктуру РФ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очевидной причастность Великобритании к атакам на российскую энергетическую инфраструктуру.

"Попытки продолжения актов терроризма против критической энергоинфраструктуры продолжаются со стороны киевского режима, и сложность этих попыток указывает на то, что сами украинцы не могли бы это делать. Это не может все делаться без участия западных спецслужб. В данном случае это были британцы. Это очевидно", - сказал он в интервью "Известиям".

В четверг директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что Россия располагает информацией о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий на газопроводе "Турецкий поток".