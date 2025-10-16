ФСБ располагает данными о подготовке диверсий на газопроводе "Турецкий поток"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что Россия располагает информацией о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий на газопроводе "Турецкий поток".

"Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода "Турецкий поток", - сказал Бортников в четверг, выступая на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ.

Директор ФСБ заявил, что "под непосредственным кураторством британской разведки прямо накануне переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле была проведена операция СБУ "Паутина".

"Англичане же обеспечили её последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесённом ущербе и исключительно украинском "авторстве" диверсии", - сказал он.

Кроме того, продолжил Бортников, "инструкторы SAS (Специальная воздушная служба) и МИ-6 спланировали серию ударов беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США".