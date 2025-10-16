Поиск

Путин поручил правительству в сроки реализовать программу освоения газовых ТРИЗ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - России нужно восполнять газовые ресурсы ввиду высокого уровня добычи, в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов газа, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели.

"Россия обладает уникальными запасами газа, сохраняем добычу на высоком уровне. Однако надо работать над ресурсной базой, восполнять ее в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов. В начале года поручил правительству подготовить специальную программу в центре нашей газовой отрасли - в ЯНАО, и прошу коллег провести работу в намеченные сроки, приступить к реализации программы", - сказал он.

Владимир Путин ЯНАО
