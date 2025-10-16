Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Проекты совместных приказов Минпросвещения РФ и Рособрнадзора с расписанием единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2026 год опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщили журналистам в Рособрнадзоре.

ЕГЭ

В соответствии с проектом, проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 20 марта по 20 апреля, основного периода – с 1 июня по 9 июля, дополнительного периода – с 4 по 25 сентября.

В частности, в основной период 1 июня пройдут экзамены по истории, литературе и химии, 4 июня - ЕГЭ по русскому языку, 8 июня – по математике базового и профильного уровней.

11 июня участники ЕГЭ смогут сдать экзамены по обществознанию и физике, 15 июня – по биологии, географии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 18 и 19 июня запланировано проведение ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.

С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию могут пересдать один из сдававшихся ими предметов, отметили в ведомстве.

В Рособрнадзоре пояснили, что сроки начала основного периода ЕГЭ определены в соответствии с требованиями приказа Минпросвещения РФ 704, который вступил в силу с 1 сентября 2025 года. В соответствии с данным приказом, последний день 2025/2026 учебного года приходится на 26 мая.

ОГЭ

Проведение ОГЭ для выпускников девятых классов также разделено на три периода: досрочный - с 21 апреля по 18 мая, основной - со 2 июня по 6 июля, дополнительный - с 3 по 25 сентября.

В ведомстве уточнили, что основной период ОГЭ начнется 2 июня с экзамена по математике. 6 июня пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам, 9 июня – по русскому языку. 5, 16 и 19 июня будут проводиться экзамены по всем предметам за исключением русского языка и математики.

"Расписание резервных дней проведения ОГЭ составлено с учетом того, что в эти сроки выпускники смогут пересдать любые два предмета, по которым они получили неудовлетворительный результат", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что 29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля – по русскому языку, 3 и 6 июля – по всем учебным предметам кроме русского языка и математики.

Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 31 октября, сообщили в Рособрнадзоре.

ГВЭ

Согласно проекту приказа, проведение ГВЭ для выпускников девятых классов будет разделено на три периода: досрочный - с 21 апреля по 18 мая 2026 г., основной - со 2 июня по 6 июля 2026 г., дополнительный - с 3 по 25 сентября2026 г.

2 июня основной период ГВЭ начнется с экзамена по математике, 9 июня - по русскому языку. 5, 16 июня будут проводиться экзамены по всем предметам, за исключением русского языка и математики.

29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля - по русскому языку, 3 и 6 июля - по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.

В соответствии с проектом документа, проведение досрочного периода ГВЭ для выпускников 11 классов планируется с 24 марта по 16 апреля, основного периода - с 4 июня по 23 июня, дополнительного периода - с 4 по 25 сентября.

4 июня состоится ГВЭ по русскому языку, 8 июня - по математике. 22 июня в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по русскому языку, а 23 июня 2026 – по математике.