Российские космонавты впервые в 2025 году вышли в открытый космос

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий вышли в открытый космос с борта Международной космической станции для установки научной аппаратуры, показывает трансляция госкорпорации.

Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" российского сегмента МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции. Расчетная продолжительность выхода составит 5 часов 38 минут.

Согласно плану, космонавты Рыжиков и Зубрицкий установят аппаратуру для выращивания полупроводников в открытом космосе (эксперимент "Экран-М") на модуле "Наука". На модуле "Звезда" планируется демонтировать и оттолкнуть камеру высокого разрешения, а также очистить иллюминатор. Кроме того, космонавты демонтируют съёмную кассету-контейнер с модуля "Поиск".

В госкорпорации сообщали, что для поддержки работ в открытом космосе будет использован манипулятор ERA. Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он обеспечивает установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

Для Рыжикова этот выход станет вторым в космической карьере, для Зубрицкого - первым.

Предыдущий выход в открытый космос по российской программе состоялся 20 декабря 2024 года. Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер выполнили работы по установке и демонтажу научной аппаратуры на внешней поверхности МКС.

Сейчас на станции работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов; астронавты NASA - Зена Кардман, Джонатан Ким и Майкл Финк, а также астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи.

