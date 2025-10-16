Телефонный разговор Рубио и Лаврова может состояться в ближайшие дни

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Подготовка нового саммита России и США начнется с телефонного контакта главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, который может состояться в ближайшие дни, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Трамп после этой беседы сообщил, что они договорились начать на следующей неделе переговоры советников высокого уровня. После этого встретиться уже смогут и президенты, и произойдет это в Венгрии.

"Начнется эта работа, очевидно, с телефонного контакта между госсекретарем Рубио и нашим министром иностранных дел Лавровым", - сообщил журналистам Ушаков.

Он отметил, что обсуждение предстоящей встречи Путина и Трампа начнется "в ближайшие дни с телефонного контакта между госсекретарем и министром иностранных дел".

Говоря о временных перспективах новой встречи Путина и Трампа, Ушаков отметил, что "по мере работы представителей, по мере работы министра иностранных дел и госсекретаря уже, наверное, прояснится, когда можно организовывать сам саммит".