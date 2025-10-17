Британия прекратила разведывательные полеты над Средиземным морем после соглашения по Газе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Британские разведывательные самолеты прекратили полеты в восточной части Средиземного моря в воздушном пространстве Израиля и Газы после достижения соглашения по урегулированию конфликта в секторе, сообщает министерство обороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что после террористических атак на Израиль 7 октября 2023 года правительство Великобритании сотрудничало с партнёрами по всему региону в целях освобождения заложников, включая похищенных британских граждан.

"В поддержку этих усилий министерство обороны проводило наблюдательные полёты над Восточным Средиземноморьем, включая полёты в воздушном пространстве над Израилем и сектором Газа с декабря 2023 года. Самолёты-разведчики не имели никакого вооружения, не выполняли боевых задач и были направлены исключительно на поиск заложников", - говорится в сообщении.

Минобороны подчеркивает, что правительство Великобритании строго контролировало передаваемую информацию и передавало исключительно сведения, касающиеся освобождения заложников, соответствующим израильским органам.

После достижения соглашения между Израилем и ХАМАС по мирному плану для Газы и освобождению оставшихся заложников, министерство обороны прекратило наблюдательные полёты над сектором Газа. Последний полет имел место 10 октября 2025 года, уточнили в министерстве.