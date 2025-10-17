Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у восточных берегов Камчатки

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9, которое произошло в пятницу в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 13:25 по местному времени (4:25 мск), находился в 103 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 48 км под морским дном.

По данным МЧС, в различных районах городов Петропавловск-Камчатский и Елизово землетрясение ощущалось силой до четырех баллов.

Угроза цунами не объявлялась.