Авиакомпанию "Сибирь" оштрафовали на 30 тыс. рублей за овербукинг

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7) привлечена к административной ответственности за отказ в перевозке пассажира из Иркутска в Красноярск, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в пятницу.

"Установлено, что в июне текущего года заявительнице отказано в регистрации на рейс по маршруту Иркутск - Красноярск, поскольку число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту самолета", - говорится в сообщении.

Авиаперевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно), назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.