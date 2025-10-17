ВС РФ за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение недели взяли под контроль восемь населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенные пункты Боровская Андреевка и Песчаное Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка войск "Север" взяла под контроль населенный пункт Тихое Харьковской области, также за прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенные пункты Алексеевка и Приволье Днепропетровской области.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Московское, Балаган и Новопавловка Донецкой Народной Республики", - заявили военные.

Группировка войск "Восток" в течение недели нанесла удары по шести украинским бригадам и трем полкам, потери ВСУ составили: свыше 2315 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронемашин, 103 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы, сказали в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны", - сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, также нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1315 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин, 80 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 38 складов боеприпасов и материальных средств", - заявили военные.

Группировка войск "Запад" нанесла удары по 11 бригадам ВСУ, потери украинской армии за неделю составили: свыше 1570 военнослужащих, 21 боевая бронемашина, 171 автомобиль, девять орудий полевой артиллерии, 39 складов боеприпасов, 61 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, сообщили в ведомстве.

"За прошедшую неделю подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника", - сказали в Минобороны РФ.

По его данным, группировка нанесла удары по 13 украинским бригадам, потери ВСУ составили: до 1345 военнослужащих, танк, 24 боевые бронемашины, 87 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск "Центр" за неделю нанесли удары по 15 бригадам и двум полкам ВСУ, потери украинской армии составили: более 3705 военнослужащих, танк, 14 боевых бронемашин, 35 автомобилей и 12 артиллерийских орудий, сообщили в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сообщении.

Военные заявили, что потери армии Украины на данном направлении за неделю составили: до 435 военнослужащих, две боевые бронемашины, 50 автомобилей, пять артиллерийских орудий, 26 станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств.