Поиск

ВС РФ за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение недели взяли под контроль восемь населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенные пункты Боровская Андреевка и Песчаное Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка войск "Север" взяла под контроль населенный пункт Тихое Харьковской области, также за прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенные пункты Алексеевка и Приволье Днепропетровской области.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Московское, Балаган и Новопавловка Донецкой Народной Республики", - заявили военные.

Группировка войск "Восток" в течение недели нанесла удары по шести украинским бригадам и трем полкам, потери ВСУ составили: свыше 2315 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронемашин, 103 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы, сказали в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны", - сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, также нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1315 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин, 80 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 38 складов боеприпасов и материальных средств", - заявили военные.

Группировка войск "Запад" нанесла удары по 11 бригадам ВСУ, потери украинской армии за неделю составили: свыше 1570 военнослужащих, 21 боевая бронемашина, 171 автомобиль, девять орудий полевой артиллерии, 39 складов боеприпасов, 61 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, сообщили в ведомстве.

"За прошедшую неделю подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника", - сказали в Минобороны РФ.

По его данным, группировка нанесла удары по 13 украинским бригадам, потери ВСУ составили: до 1345 военнослужащих, танк, 24 боевые бронемашины, 87 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск "Центр" за неделю нанесли удары по 15 бригадам и двум полкам ВСУ, потери украинской армии составили: более 3705 военнослужащих, танк, 14 боевых бронемашин, 35 автомобилей и 12 артиллерийских орудий, сообщили в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сообщении.

Военные заявили, что потери армии Украины на данном направлении за неделю составили: до 435 военнослужащих, две боевые бронемашины, 50 автомобилей, пять артиллерийских орудий, 26 станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпромторг ждет поддержки авиапрома в 2025 году из ФНБ и за счет продажи различных активов

Алиханов предложил прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов

Алиханов предложил прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов

Первый полет полностью импортозамещенного МС-21 ожидается в октябре

Новак проведет совещание по вопросам топливного рынка 22 октября

В Подмосковье военнослужащий застрелил сослуживца и умер сам из-за ранений

Суд частично отменил арест объектов по второму иску Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока

Фильм Любови Аркус не выпущен в прокат в связи с "иными определенными" законами случаями

Фильм Любови Аркус не выпущен в прокат в связи с "иными определенными" законами случаями

На Солнце менее чем за неделю зафиксировали 87 вспышек

Суд приговорил участников нацбатальона "Айдар" к срокам от 15 до 21 года колонии

Участник нападения на псковских десантников в Чечне приговорен к 21 году колонии

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7377 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });