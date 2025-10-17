Военные заявили, после взятия днепропетровского Приволья есть условия для дальнейшего наступления войск РФ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки "Восток" после взятия под контроль населенного пункта Приволье в Днепропетровской области вышли к реке Янчур и создали условия для дальнейшего наступления, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Благодаря слаженной работе операторов БпЛА и артиллерийских расчетов, штурмовые подразделения вышли к естественному барьерному рубежу реки Янчур, создав выгодные условия для дальнейшего наступления", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка продвинулась более 4 км в глубину обороны ВСУ.

"Небольшой населенный пункт имеет важное значение для дальнейших действий группировки войск "Восток" в Днепропетровской области", - заявили военные.

Ранее в пятницу Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Приволье в Днепропетровской области.