ОСК в ближайшие месяцы представит программу комплексного развития верфей

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) в ближайшее время представит программу развития своих судостроительных мощностей, сообщил в Госдуме глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Источник, достаточно существенный, для допфинансирования ОСК найден, и мы ждем от них в течение ближайших месяцев представления программы комплексного капитального развития мощностей их верфей", - сказал Алиханов.

ОСК планирует направить госдолю дивидендов ВТБ на финансирование своей инвестиционной программы, частичное закрытие кредитов и достройку гражданских судов, говорил в сентябре глава ОСК Андрей Пучков.

ВТБ за 2024 год выплатил дивиденды в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, что составило 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год (275,8 млрд рублей). Общий объем дивидендов держателям обыкновенных акций составил 137,4 млрд рублей, совокупный объем выплат по "префам" - 138,4 млрд рублей. Государство, владеющее долей в 61,8% через обыкновенные и привилегированные акции ВТБ, получило от банка в виде дивидендов 223,2 млрд рублей. Ожидается, что эта сумма пойдет на финансирование деятельности ОСК, которая находится в доверительном управлении банка.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года она находится в доверительном управлении банка ВТБ.

