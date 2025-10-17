РФ требует от ООН отозвать информацию о восстановлении санкционных резолюций по Ирану

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Россия направила генсеку ООН Антониу Гутерришу требование отозвать размещенную на сайте организации информацию о восстановлении санкционных резолюций по Ирану, заявили в МИД РФ.

"Генсекретарю ООН направлено наше требование незамедлительно отозвать самовольно размещенную на сайте Организации недостоверную информацию о якобы состоявшемся процессе восстановления давно утративших актуальность резолюций по Ирану, тем более что в нынешних условиях эти резолюции не имеют ни согласованных целей, ни срока действия, ни механизма отмены", - говорится в заявлении в связи с истечением срока действия резолюции СБ ООН 2231, опубликованном на сайте дипведомства.

На Смоленской площади отметили, что "отказ руководства ООН исправить допущенную Секретариатом оплошность будет означать, что Генсекретарь и персонал Секретариата действуют в нарушение статьи 100 Устава ООН".

В МИД РФ напомнили, что "18 октября истекает установленный резолюцией 2231 десятилетний срок со дня принятия Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)".

"Подчеркиваем, что СБ ООН не принимал никаких решений, дающих Секретариату ООН полномочия делать самостоятельные заключения по поводу восстановления санкций в отношении Ирана. Этот вопрос находится в исключительной компетенции СБ ООН", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что "контроль за ядерной деятельностью в ИРИ отныне осуществляется исключительно на основе ДНЯО и Соглашения между Ираном и МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях".

Вместе с тем "российская сторона сохраняет твердую приверженность политико-дипломатическому пути урегулирования вокруг иранской ядерной программы и призывает все вовлеченные стороны направить свои усилия на поиск необходимых решений во избежание новой неконтролируемой эскалации напряженности", заявили в МИД РФ.