Поиск

РФ требует от ООН отозвать информацию о восстановлении санкционных резолюций по Ирану

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Россия направила генсеку ООН Антониу Гутерришу требование отозвать размещенную на сайте организации информацию о восстановлении санкционных резолюций по Ирану, заявили в МИД РФ.

"Генсекретарю ООН направлено наше требование незамедлительно отозвать самовольно размещенную на сайте Организации недостоверную информацию о якобы состоявшемся процессе восстановления давно утративших актуальность резолюций по Ирану, тем более что в нынешних условиях эти резолюции не имеют ни согласованных целей, ни срока действия, ни механизма отмены", - говорится в заявлении в связи с истечением срока действия резолюции СБ ООН 2231, опубликованном на сайте дипведомства.

В миреВ ЕС возобновляют приостановленные антииранские санкции ООНВ ЕС возобновляют приостановленные антииранские санкции ООНЧитать подробнее

На Смоленской площади отметили, что "отказ руководства ООН исправить допущенную Секретариатом оплошность будет означать, что Генсекретарь и персонал Секретариата действуют в нарушение статьи 100 Устава ООН".

В МИД РФ напомнили, что "18 октября истекает установленный резолюцией 2231 десятилетний срок со дня принятия Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)".

"Подчеркиваем, что СБ ООН не принимал никаких решений, дающих Секретариату ООН полномочия делать самостоятельные заключения по поводу восстановления санкций в отношении Ирана. Этот вопрос находится в исключительной компетенции СБ ООН", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что "контроль за ядерной деятельностью в ИРИ отныне осуществляется исключительно на основе ДНЯО и Соглашения между Ираном и МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях".

Вместе с тем "российская сторона сохраняет твердую приверженность политико-дипломатическому пути урегулирования вокруг иранской ядерной программы и призывает все вовлеченные стороны направить свои усилия на поиск необходимых решений во избежание новой неконтролируемой эскалации напряженности", заявили в МИД РФ.

МИД РФ ООН Антониу Гутерриш Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Посольство Японии из-за роста турпотока откроет в России визовый центр

Более 1 тыс. жалоб поступило в Минцифры на УК, не дающие выбрать интернет-провайдера в доме

Генпрокуратура оценила изымаемые активы перевалочного комплекса в Туапсе в 1 млрд рублей

Песков допустил, что встреча Путина и Трампа состоится в течение двух недель

В Кремле пока нет понимания логистики перелета Путина в Будапешт в случае саммита с США

Минпромторг ждет поддержки авиапрома в 2025 году из ФНБ и за счет продажи различных активов

Алиханов предложил прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов

Алиханов предложил прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов

Первый полет полностью импортозамещенного МС-21 ожидается в октябре

Новак проведет совещание по вопросам топливного рынка 22 октября

В Подмосковье военнослужащий застрелил сослуживца и умер сам из-за ранений

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7378 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });