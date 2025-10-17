Поиск

Минобороны РФ заявило о продвижении войск после взятия под контроль Песчаного в Харьковской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Группировка "Запад" продвигается вперед после взятия под контроль села Песчаное в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что артиллерией, тяжелыми огнеметными системами и ударными беспилотниками были нанесены удары по позициям, опорным и командно-наблюдательным пунктам ВСУ.

Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых, как сообщается, российские военные развернули государственные флаги РФ в населенном пункте.

По данным министерства, взятие Песчаного под контроль осуществили подразделения 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад".

Ранее в пятницу военное ведомство заявило о взятии под контроль села Песчаного в Харьковской области.

