Военные РФ ударом "Искандера" уничтожили фуры с дронами ВСУ дальнего действия в Харьковской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесен удар ракетным комплексом "Искандер" по месту запуска беспилотников ВСУ и перевозившим их грузовым автомобилям в районе населенного пункта Мартовое (50 км восточнее Харькова).

По данным Минобороны РФ, в результате удара уничтожены четыре фуры, в которых находились 65 беспилотников дальнего действия типа "Лютый" ВСУ, пять пусковых установок, 30 украинских военнослужащих, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур.

"Все выявленные вражеские цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля", - заявили в министерстве.