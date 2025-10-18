Белгородский чиновник ранен при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа ранен в результате атаки украинского дрона по автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вражеский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка - Дунайка. Главу Мокрой Орловки, Сергея Михайловича Кулакова, бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Гладков отметил, что для дальнейшего обследования и лечения он будет переведён в областную клиническую больницу.