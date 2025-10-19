Нанесены удары по объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Российская армия в течение суток нанесла удары по используемым вооруженными силами Украины транспортным объектам, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, также поражены пункты временной дислокации украинских сил в 143 районах