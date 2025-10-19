Военные РФ уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS ВСУ в Черниговской области

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что нанесен ракетный удар комплексом "Искандер-М" по месту стоянки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ в районе села Кузьминское в Черниговской области в 18 км от госграницы РФ.

"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе н.п. Кузьминское (в 133 км северо-восточнее н.п. Чернигова, в 18 км от государственной границы) было обнаружено место стоянки РСЗО HIMARS ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели. В результате удара были уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS и два автомобиля сопровождения повышенной проходимости", - заявили в ведомстве.

В министерстве заявили, что также поражено укрытие для расчета и до 15 военнослужащих ВСУ.

Минобороны РФ в воскресенье распространило кадры удара.