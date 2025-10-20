На строительство парома и аварийно-спасательных судов выделят еще свыше 9 млрд рублей

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Свыше 9 млрд рублей будет дополнительно направлено на поддержку судостроения и строительство судов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник.

"С текущего года существенная поддержка производителей, заказчиков судов и комплектующих предусмотрена в рамках нового национального проекта технологического лидерства "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Чтобы продолжить реализацию ряда проектов правительство приняло решение дополнительно выделить более 9 млрд рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Средства будут направлены в том числе на создание морского парома, который планируется использовать для организации регулярного пассажирского сообщения на Дальнем Востоке, а также на строительство обслуживающих и аварийно-спасательных судов ледового класса", - сказал Мишустин.