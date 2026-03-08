Путин подписал закон об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении размеров штрафов по восьми составам административных правонарушений в области защиты государственной границы.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке к закону отмечается, что размеры административных штрафов по большинству составов за нарушение законодательства о госгранице не пересматривались с 2007 года.

Согласно одобренным изменениям в КоАП РФ, нарушение правил пересечения госграницы РФ лицами или транспортными средствами, повлечет наложение штрафа на граждан от 5 тыс. до 25 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 5 тыс. рублей); на должностных лиц - от 100 тыс. до 250 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс. рублей); на юридических лиц - от 1 млн до 2,5 млн рублей (сейчас от 400 тыс. до 800 тыс. рублей).

Предусматривается, что ведение на границе РФ либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас до 1 тыс. рублей); на должностных лиц - от 10 тыс. до 25 тыс. (сейчас от 3 тыс. до 5 тыс. рублей); на юридических лиц - от 30 тыс. до 150 тыс. рублей (сейчас от 10 тыс. до 30 тыс. рублей).

Кроме того, ведение хозяйственной, промысловой или иной деятельности либо проведение массовых общественно-политических, культурных или иных мероприятий в пограничной зоне, а равно содержание или выпас скота в карантинной полосе в пределах пограничной зоны без разрешения пограничных органов повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас от 300 до 1 тыс. рублей); на должностных лиц - от 5 тыс. до 25 тыс. рублей (от 2 тыс. до 5 тыс. рублей); на юридических лиц - от 15 тыс. до 50 тыс. рублей (от 5 тыс. до 10 тыс. рублей).

Ведение в территориальном море и во внутренних морских водах РФ, в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности без разрешения (уведомления) пограничных органов также повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас от 300 до 1 тыс. рублей); на должностных лиц - от 5 тыс. до 25 тыс. рублей (от 2 тыс. до 5 тыс. рублей); на юридических лиц - от 25 тыс. до 60 тыс. рублей (от 8 тыс. до 12 тыс. рублей).

Нарушение правил, относящихся к мирному проходу через территориальное море РФ или к транзитному пролету через воздушное пространство РФ повлечет штраф для юридических лиц в размере от 100 тыс. до 250 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс. рублей).

Нарушение судами рыбопромыслового флота порядка прохождения установленных контрольных пунктов (точек) при пересечении внешней границы исключительной экономической зоны РФ приведет к штрафу для граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей); для должностных лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей (от 15 тыс. до 20 тыс. рублей); юридических лиц - от 500 тыс. до 1,5 млн рублей (от 200 тыс. до 400 тыс. рублей).

Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы РФ повлечёт наложение штрафа в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей (сейчас от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей) или арест на срок до 15 суток.

Предполагаемый объем дополнительных поступлений доходов в федеральный бюджет, связанных с реализацией закона, составит более 800 млн рублей ежегодно, говорится в пояснительной записке.