Что произошло за день: воскресенье, 8 марта

Удары по нефтехранилищам в районе Тегерана, врыв у посольства США в Осло, 170 сбитых беспилотников за четыре часа, проигрыши "Зенита" и "Краснодара" в матчах РПЛ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Иране назвали удары США и Израиля по нефтехранилищам в районе Тегерана новой опасной фазой конфликта. Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье атаке подверглись четыре нефтехранилища в столице Ирана и его округе.

- В Осло в ночь на воскресенье произошел взрыв возле здания посольства США. Никто не пострадал.

- Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов по восьми составам правонарушений в области защиты государственной границы.

- Российские военные с 14:00 до 18:00 уничтожили 170 беспилотников. В частности, сбиты два БПЛА, которые летели в направлении Москвы.

- Лидирующий в РПЛ "Краснодар" уступил "Рубину" в матче РПЛ, "Оренбургу" удалось победить "Зенит".

- Джордж Рассел (Mercedes) стал победителем Гран-Австралии - первого этапа чемпионата мира "Формулы-1".