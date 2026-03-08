Qatar Airways планирует вывозной рейс из Катара в Москву на 9 марта

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания Qatar Airways на 9 марта планирует вывозной рейс в Москву для застрявших пассажиров, сообщает в воскресенье посольство РФ в Катаре.

"Qatar Airways предварительно сообщает о выполнении 9 марта в 08:05 по местному времени рейса для пассажиров этой авиакомпании из Дохи в Москву с использованием безопасного воздушного коридора. Приоритет при формировании списка на рейс авиакомпания отдает пассажирам с детьми, пожилым людям, а также нуждающимся в срочной медицинской помощи и тем, кому не удалось покинуть Доху 28 февраля", - говорится в сообщении.

В дипмиссии уточняют, что Qatar Airways будет направлять пассажирам уведомления с подтверждением перебронирования билета на рейс по электронной почте.

"Qatar Airways настоятельно просит не приезжать в аэропорт без подтверждения перебронирования билета на рейс. Трансфер до международного аэропорта Хамад в Дохе будет организован авиакомпанией", - говорится в сообщении.

По данным дипломатов, прорабатывается организация и второго вывозного рейса.

С 28 февраля из-за военного конфликта США, Израиля и Ирана приостановлено авиасообщение со странами Персидского залива. В результате только в ОАЭ застряли более 50 тыс. российских туристов и еще несколько тысяч в соседних странах региона, включая Катар. Вывоз туристов из ОАЭ и Омана начался 2 марта.