Главы МИД России и ОАЭ выступили за деэскалацию конфликта вокруг Ирана

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России Сергей Лавров и ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре в воскресенье обсудили ситуацию вокруг Ирана, высказались в пользу незамедлительных шагов по деэскалации боевых действий, сообщили в МИД РФ.

"Министры выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Ирана и высказались в пользу незамедлительных шагов по деэскалации военных действий. Внимание было уделено необходимости прекращения атак, ведущих к жертвам среди гражданского населения и наносящих ущерб гражданской инфраструктуре как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране", - говорится в сообщении.

Главы МИД считают, что принципиально важно возобновить политико-дипломатические усилия, направленные на согласование договоренностей об обеспечении надежной, долгосрочной безопасности в регионе, отметили на Смоленской площади.

"Условлено продолжать оставаться в контакте и продвигать согласованные позиции в ООН и на других международных площадках", - резюмировали в российском МИД.