ЛЭП и дома повреждены в результате атак БПЛА в Белгородской области

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Три муниципалитета Белгородской области попали под удары украинских дронов, предварительно, среди мирных жителей пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Многоквартирный дом в Шебекино атакован беспилотником. Выбиты окна в 14 квартирах и осколками посечён легковой автомобиль. Также в Шебекинском округе атаке беспилотника подверглось село Старовщина - на территории частного домовладения выбиты окна дома, повреждены фасад, забор и легковой автомобиль", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, в результате атаки дрона в Грайворонском округе повреждена линия электропередачи. Временно остаются без света жители четырех сел. Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны, отметил Гладков.

В Волоконовском районе в хуторе Плотвянка вследствие атаки дрона в частном доме выбиты окна, повреждены крыша и хозпостройка. В селе Борисовка в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на территории частного домовладения поврежден дом и надворные постройки.